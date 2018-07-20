Başkan Sözlü amatör spor kulüpleri ile bir araya geldi

ADANA
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü amatör spor kulüpleri ile bir araya geldi. Kulüpler arası dayanışma yemeğinde kentin amatör spor kulüpleri ile buluşan Başkan Sözlü, "Sporun birleştirici ruhunu Adana'ya hakim kılmak yegane gayemiz" dedi. Gecede Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy'un amatör spor kulüplerine belediyece verilen destekleri aktardı. AMATÖR spor kulüplerine seslenen Başkan Sözlü, "Adana'da ilkleri gerçekleştirdik. Bunları yaparken de siyasi ayrım gözetmedik, spora destek gözüyle bakan, sporun birleştirici ruhunu şehrimizde tesis etmek istedik. Lisanslı sporcu sayısını artırmak, olumlu katkı koymak nihai yüksek hedefimiz. Başarılı sporcuların sayısının artmasını istiyoruz" dedi. Sözlü başarılı sporculara plaketlerini verdi.