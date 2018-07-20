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’ın yol sorunu çözülüyor

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Ceyhan’ın yol sorunu çözülüyor
GÖREVE geldiği günden bu yana canla, başla çalıştıklarını dile getiren Başkan Ali Alper Boydak, "'ın tüm sorunlarına el attık, başkanlık görevini namusumuz gibi görerek işimizi benimsedik. İstekleriniz, talepleriniz ve şikayetleriniz benim için emirdir. Geçmiş dönemde raflara kaldırılan projeleri bile hayata geçirmek için mücadele veriyor, Ceyhan'ın gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Gelen şikayetleri tek tek değerlendirdiklerini ifade eden Boydak, "Ceyhan'a hakettiği değeri veriyoruz" dedi.
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Ceyhan’ın yol sorunu çözülüyor
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