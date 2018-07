Erdemli’de amatör sporculara forma desteği

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DE Erdemli Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda amatör spora desteğini sürdürerek genç sporculara bin 50 adet forma dağıttı. Erdemli Spor Salonu'ndaki törende konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye olarak sporun her türlüsünü desteklediklerinin altını çizerek, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençler için eğitim ve kültür kadar spora da önem verdiklerini belirtti.her dalında Erdemli Belediyesi'ni zirveye taşımak ve gençlere şans tanımak istiyoruz" diyen Başkan Tollu, herkesin, özellikle de genç sporcuların spor yapmaları için Erdemli'nin birçok bölgesine spor tesisleri kazandırdıklarını aktararak, çalışarak gidilen her yolda başarının mutlaka geleceğini söyledi.