Erhan Özmen: O halde şimdi yol alma vakti

Artık ülke olarak odaklanma sorunumuzu aştık.
Başka bir ifade ile artık işlerimize odaklanmamızın önündeki engeller kalktı.
Neydi bu engeller? Belki de bahaneler demek daha doğru olur. Seçim bitti. Yeni yönetim sistemine geçildi.
Ekonomi yönetimi belli oldu. OHAL de kalktı.
O halde şimdi üretme zamanı, çalışma zamanı, yol alma zamanı.
Kim tutar Gaziantep'i İstanbul
Sanayi Odası
(İSO)
her yıl
olduğu gibi Türkiye
'nin ilk
500 ve ikinci 500
büyük şirketini
açıkladı. Gaziantep ilk 500'de
24 ikincide ise 33 firması ile
devler arasında yer aldı.
Türkiye'nin en büyük 1000 şirketi arasında toplam 57 firması olan Gaziantep, iller sıralamasında da ilk 5'te.
Bu listede en fazla şirketi olan 4. il oldu Gaziantep.
Kim tutar Gaziantep'i diyoruz da uçaklar tutuyor vallahi.
Hani yazmıştım, okumuş hatta deneyimlemişsinizdir.
Gaziantep'ten ha deyince uçağa binip bir yerlere gitmenin mümkün olmadığını.
Yukarıda bahaneler bitti o halde yürüme zamanı dedim, şimdi de tam tersini ifade etmiyorum, yanlış anlaşılmasın.
Ben "buna rağmen, ona rağmen, her şeye rağmen başardığımızı ifade ediyorum".
Daha fazlası için yolumuz açılsın diyorum.
Sınır kentiyiz, 500 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz ama hiçbir özel teşvik, destek almıyoruz.
Buna rağmen başarıyoruz.
Bir de özel destek alsak kim bilir ne olur.
Unutulmamalı ki marifet iltifata tabidir.
Bıkkınlık olmaması, şevk kırılmaması, model olunabilmesi için ekonomi yönetimi Gaziantep'e şöyle özel bir bakış atsa kim tutar Gaziantep'i.
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