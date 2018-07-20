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üç yıllık imzayı attı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Hamidou Miga üç yıllık imzayı attı
TRANSFER sezonunun açılmasıyla birlikte hem iç hem de dış transferde hareketli günler geçiren Hatayspor, Mali U21 takımının stoperi 'yı transfer ederek defans hattına bir takviye daha yaptı. Bordobeyazlı takımın yönetimi, 1995 doğumlu olan ve 1,97 metre boyundaki genç stoper ile 3 yıllığına anlaşma sağladı. OSMAN Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Hatayspor Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Toksöz ve Rahmi Vardı hazır bulundu. Hamidou Maiga, "Hatayspor'a geldiğim için çok mutluyum, ilk defa Türkiye'ye geliyorum, Hatayspor hakkında bilgilere ulaştım, hayırlısı olsun. Burada başarılı olacağıma inanıyorum" dedi.
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Hamidou Miga üç yıllık imzayı attı
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