İskenderun’da suç örgütlerine operasyon

İSKENDERUN
'DA organize suç örgütlerinin
çökertilmesine yönelik
operasyonda gözaltına
alınan 5 kişi tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık
Organize Suçlarla Mücadele
Grup Amirliği ve Suçlarla
Mücadele Grup Amirliği
ekiplerinin, "organize suç
örgütlerinin deşifresi, çökertilmesi,
organize suç örgütü
yöneticisi veya üye
olan şahısların yakalanmasına"
yönelik başlattığı
operasyonda, ilçedeki bazı
adreslere baskın düzenledi.
Operasyonlarda, V.A,
H.B, T.Ç, S.Y. ve V.A. isimli
şahıslar yakalanarak gözaltına
alındı. "Uyuşturucu üretmek
ve satmak ile suç işlemek
için örgüt kurmak"
suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen
zanlılar, tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Şahısların ev ve iş yerlerinde
yapılan aramalarda 2
ruhsatsız tabanca, tabancalara
ait 2 şarjör ve 32 merminin
ele geçirildiği öğrenildi.