Kaplandan kötü prova

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karacasu beldesinde bulunan bir otelin antrenman sahasında oynanan karşılaşmada İstanbul'un gollerini Muhammed Demirci ve Mehmet Yeşil kaydetti. Teknik direktör Cihat Arslan, İstanbul karşısında genel anlamda oyunu beğendiğini söyledi. TAKIMINA GÜVENİYOR
TAKIMIN bazı eksiklerinin olduğunu ifade eden teknik adam Arslan, "Birçok oyuncu kadroya yeni dahil oldu. İlk maçlarına çıktılar. Bu tür karşılaşmalar takımın eksiklerini görme noktasında biz teknik adamlara önemli mesajlar veriyor. Ben Lig startına kadar Adanaspor'un istediğim seviyeye geleceğine inanıyorum" diye konuştu. BAHATTİN, DİDİ VE MAGAYE
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arada takımdan ayrılan Bahattin Köse Samsunspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Stoper Didi'nin ise sakatlığında ilk teşhisi konuldu. Brezilyalı oyuncunun dış yan bağlarında birinci derece yırtık olduğu ifade edildi.
Magaye ise şu ana kadar kampa katılmadı. Yönetim ikinci kes noterle tespit yaparken takım üç günlük izine çıktı.