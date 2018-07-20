Melih Abi: Evden eve taşımacılık mı evden eve rezalet mi?

Ev taşımak ve taşınmak büyük dert. Selman Sertkaya evini taşımak için bir arkadaşına rica etmiş. O da tanıdığı bir taşımacılık firması ile görüşmüş. Bin lira karşılığı anlaşmışlar. Görevli elemanlar gelip eşyaları indirmeye başlamış. Sonra da sabah kahvaltısı istemişler. Selman Sertkaya, "Kahvaltılarını yaptırdım. Sonra başladılar çalışmaya eşyaların bir kısmını da indirdiler. Ama buraya 4 kişi yetmez 6 kişi olması lazım diye konuşuyorlardı. İki kişi daha gelmeli diyerek zorluk çıkarmaya başladılar. Sonra firma görevlisi beni aradı. Evinizin eşyası çokmuş. Arkadaşlar iki kişi daha istedi. Anlaşmamızı hatırlattığımda ise eşyaları öylece bırakıp gittiler. Ben de Adana
Evden Eve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini aradım. Bir hafta sonra toplantımız var. Orada görüşeceğiz bu konuları cevabını aldım. Ben eşyalarım ortada kaldı diyorum, bir hafta sonra bu konuyu görüşeceğiz cevabı alıyorum" dedi. Böyle iş olur mu? Nasıl iş yapıyor bu insanlar? Yetkili sandıklarımız bile olumsuz cevap verdi. Eşyalar taşınırken mi aklınıza geldi ücretin az olduğu. Madem az buldunuz başta biz bu paraya taşımayız deseydiniz ya. İnsanları nasıl mağdur edersiniz? Ya 'evden eve taşımacılık kooperatif' yetkililerine ne demeli? O nasıl söz öyle… Bir hafta sonra görüşeceklermiş. Burasını dağ başı mı sandılar yoksa? Eşyalar bir hafta sokakta keyfinizin gelmesini mi bekleyecek? KURUYAN AĞAÇ DALLARI TEHLİKE YARATIYOR
BÜRÜCEK'TEN
bir şikayet daha. Bu da kurumuş ağaç dalları ile ilgili. Katran Sekisi mevkiinde Orman işçileri ağaçları budamış. Dallar yollara saçılmış. Yangın tehlikesi bile var. Bürücek halkı tedirgin. Çabuk kuru dalları toplayın bakalım. Yangın çıksa felaket olur! Hadi bakalım ormancılar! Takip ediyorum.