Mersin Vergi Dairesi Başkanı Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

TARSUS Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Mersin
Vergi Dairesi Başkanı ve Grup Müdürleri ile Tarsus Vergi Dairesi Müdürlerini konuk etti. Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, Grup Müdürleri Ahmet Tamer Yıldız ve Bekir Yiğit, Tarsus Vergi Dairesi Müdürleri Veysel Kurt ve Ahmet Hatipoğlu ile birlikte Tarsus Ticaret Borsasına gerçekleştirdikleri; Borsa Başkanı Murat Kaya ile Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile ilgili Kanun kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.