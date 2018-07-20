Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mersin Vergi Dairesi Başkanı Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Vergi Dairesi Başkanı Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
Mersin Vergi Dairesi Başkanı Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti
TARSUS Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Vergi Dairesi Başkanı ve Grup Müdürleri ile Tarsus Vergi Dairesi Müdürlerini konuk etti. Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, Grup Müdürleri Ahmet Tamer Yıldız ve Bekir Yiğit, Tarsus Vergi Dairesi Müdürleri Veysel Kurt ve Ahmet Hatipoğlu ile birlikte Tarsus Ticaret Borsasına gerçekleştirdikleri; Borsa Başkanı Murat Kaya ile Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile ilgili Kanun kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin Vergi Dairesi Başkanı Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN