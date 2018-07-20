Mersin’in dördüncü katlı kavşağı yolda

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, sözünü verdiği 4. katlı Kavşak projesi için kolları sıvadı. Mersin Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hayata geçecek olan Toroslar Anıt Katlı Kavşak Projesi H. Okan Merzeci - Kuvayi Milliye Caddesi kesişimin de yapılarak kent trafiğini rahatlatacak. Saatte 5 bin 376 aracın geçeceği kavşakta, doğu–batı istikametinde battı-çıktı transit geçit, kuzeygüney istikametinde ise sinyalize geçiş yapılacak. Ulaşım Master Planına göre yapılan bu projenin dalış ve çıkış uzunluğu ise 450 metre, toplam uzunluğu ise 800 metre olarak belirlendi. Planlanan hemzemin sinyalize kavşak ile H. Okan Merzeci Bulvarı, Kuvayi Milliye Caddesi ve Mezarlık Caddesi arasındaki bağlantı sağlanarak trafik karmaşası ortadan kalkacak.