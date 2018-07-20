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Önce kursa sonra parka

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
Önce kursa sonra parka
'TA Dulkadiroğlu Belediyesi, yaz kuran kurslarında eğitim gören çocukları mesire alanında bir araya getirdi. Belediye Başkanı Necati Okay, bu gibi etkinliklerde çocuklara kuran eğitimini teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. Çerkezler Cami'sinde kuran eğitimi alan öğrenciler, otobüsle mesire alanına taşındı. Burada kahvaltı yapan çocuklar, mini hayvanat bahçesini ziyaret ederek oyun parkında doyasıya eğlendi. Öğrencilerin bu anlamlı etkinliğine bizzat katılan Başkan Necati Okay, "Geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 bin yavrumuza ilçemizi tanıttık. Çeşitli okullarımızdan öğrencilerimizi her gün otobüsümüzle taşıdık. Şimdi de kuran kursuna giden çocuklarımızla gezdik" dedi.
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Önce kursa sonra parka
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