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Pazarda incir kavgası: 6 gözaltı

’da semt pazarında yer nedeniyle çıkan kavgada iki esnaf birbirine av tüfeği ve tabancayla ateş etti. Olaya müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Pazarda incir kavgası: 6 gözaltı
'da semt pazarında incir tezgahı açmak isteyen 2 pazarcı arasında kavga çıktı. Av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı, ölen ya da yaralanan olmadığı olayda, 6 kişi gözaltına alındı. Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, yan yana incir satmak isteyen pazarcılar yer kavgası yüzünden tartıştı.

BİBER GAZI SIKTI

Kavganın büyümesi üzerine birbirlerine sopalarla saldıran iki grup daha sonra araçlarında bulunan av tüfeği ve tabanca ile havaya ateş açtı. Bu sırada alışveriş yapan vatandaşlar panik halinde pazardan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavga edenlere biber gazı ile müdahale etti. Kavga sırasında büyük bir kargaşanın yaşandığı semt pazarında vatandaşlar şoku üzerlerinden attıktan sonra alış verişlerine devam etti
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Pazarda incir kavgası: 6 gözaltı
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