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Raftingle serinlediler

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Raftingle serinlediler
SICAK yaz günlerinde serinleyip, kısa tatil yapmak isteyen lılar, rafting jeep safari parkurlarında heyecan yaşamaya devam ediyor. Farklı kanyonlarda gerçekleştirilen body rafting heyecanına katılan adrenalinseverler, yaz aylarını farklı bir spor ile daha keyifli hale getiriyor. Raftingine adrenalinseverleri taşıyan spor kulübünün Başkanı Fatih Kurt, parkurlara kalabalık ekiple gittiklerini belirtti. Özellikle kısa tatil isteyenlerin gezilerine büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Kurt, debisi yüksek nehirlerde rafting heyecanının üst seviyeye çıktığına dikkat çekti. Kurt, adrenalin yaşamak isteyen tüm doğasevenleri tüplü dalış, kanyon yürüyüşleri ve tekne turu etkinliklerine davet etti.
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Raftingle serinlediler
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