Sapık, yaşlı kadına cinsel tacizde bulundu

ADANA
'DA
76 yaşındaki bir kadın, evine giren 20-25 yaşlarındaki bir sapığın cinsel taciz girişimine maruz kaldı. M.F adlı kadın, evinde sesler duyması üzerine kapı girişine bakmak için aşağı indi. Burada tanımadığı bir şahısla karşılaşan yaşlı kadın, gence evinde ne aradığını sordu. Şüpheli genç, buzdolabı tamiri için geldiğini söyledi. Sonra da, "Biliyorum beni seviyorsun, ben de seni seviyorum" diyerek yaşlı kadına cinsel taciz girişiminde bulundu. Yaşlı kadına cinsel taciz girişiminde bulunup darp eden genç, kadının bağırması üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.