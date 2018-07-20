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Sürdürülebilir çalışmaları artırılmalı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Sürdürülebilir turizm çalışmaları artırılmalı
YAKIN Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut'un kaleme almış olduğu "Adalarda Sürdürülebilir Kültür i Hakkında Bölge Halkının Algı ve Tutumları: Lefkoşa Örneği" isimli makalesi SSCI ve Scopus tarafından indekslenen Sustainabilty dergisinde yayınlandı. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut çalışmalarında, Lefkoşa'nın son derece yüksek tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olduğunu ancak turist sayısında istenilen sonuca ulaşılamadığını ortaya çıkardı. Çalışmada, bölge halkının turizm faaliyetlerine katılacak bir ortam yaratılması ve bu konuda birtakım planlamaların yapılması gerektiği görüşüne varıldı. Bölge halkının turizmden en büyük beklentisi ise ekonomik gelir oldu.
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