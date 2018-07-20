Tarsus Belediyesi Hanımeli Pazarı açıldı

TARSUS Belediyesi
tarafından kadınların yöresel ürünlerini satışa sunacağı ve Şehitishak Mahallesi Semt Pazarı (Turkuaz Çarşısı) içerisinde faaliyet gösterecek olan Hanımeli Pazarı törenle hizmete açıldı. Şehitishak Mahallesi Muhtarı Ogün Karabekmez, mahallelerine böyle güzel hizmetin faaliyete girmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, yapılan tüm hizmetler için Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti. Hanımeli Pazarı'nda Tarsuslu kadınların emeklerini ortaya koyarak, bölgenin kültür ve sanatını, hülasa folklorünü oluşturan unsurlarının sergileneceği ve satılacağı bir Pazar olacağını söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, bu projenin kadınlara güç, ilçeye de renk katacağını ifade etti. Kadın esnafları yürekten desteklediklerine belirten Can, Hanımeli Pazarına bütün vatandaşların destek vermesini istedi. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal'da pazarın kadınlara hayırlı uğurlu olmasını söyleyerek başkan Can'a teşekkür etti. 120 kadın işletmecinin bulunduğu Hanımeli Pazarı her hafta Pazartesi günleri 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.