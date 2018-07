Tarsus Şelalesi’nde musiki şöleni yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi tarafından Tarsus İnleyen Nağmeler Musıki Derneği katkılarıyla verilen konser, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Şelale Karacaoğlan Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, yaz dönemi boyunca bu tür aktivitelerin devam edeceğini söyledi.Başkan Can, belediye olarak her platformda var olduklarını belirterek, "Bu yaz akşamları adı altında her hafta Çarşamba günü Tarsus'umuzun değişik mahallelerinde değişik parklarında musiki derneklerimizle veya yerel sanatçılarımızla birlikte bir müzik dinletisi sunmaya devamedeceğiz" dedi. Tarsus İnleyen Nağmeler Musıki Derneği'nin "Sevgili Şarkılar" adı altında verdiği konserde koro şefi Mehmet Tevfik Utku'nun idaresinde 17 sevilen parça seslendirildi. Program sonunda ayakta alkışlanan sanatçıları Başkan Can tebrik etti. Başkan Can, dernek başkanı Feryal Soydan Bulut'a çiçek verdi.