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Temizlik işçisi bulduğu 20 bin lirayı sahibine verdi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Temizlik işçisi bulduğu 20 bin lirayı sahibine verdi
GAZIANTEP'İN Şehitkâmil ilçesinde çalışan temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan, sokakta temizlik yaparken bulduğu 20 bin lirayı yetkililere teslim ederek paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 54 yaşındaki Koçaslan, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda temizlik yaparken deste şeklindeki paraları gördü. Paranın tek kuruşuna dokunmayan Koçaslan, sahibinin bulunması için parayı Şehitkamil Belediyesinde görevli amirlerine teslim etti. Belediye yetkilileri ise daha önce kayıp ihbarında bulunan muhasebeci İbrahim Başkahraman'a ulaşarak paraları teslim etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bu duyarlı davranışından dolayı temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan'ı bir maaş ile ödüllendirdi.
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