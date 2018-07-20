Temizlik işçisinden örnek davranış

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Büyükşehir Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Yılmaz Altınsoy, büyük bir insanlık örneği sergileyerek, süpürgesine takılan gazeteye sarılı 6 cumhuriyet altınını sahibine ulaştırdı. Turan Turan isimli vatandaş, kayınbiraderinin düğünü için 6 cumhuriyet altınını Adıyaman'a göndermek üzere Mersin Hali'ndeki bir minibüsçüye emanet verdi. Minibüsçü de yola çıkmadan önce alış veriş için gittiği büfenin önünde parayı çıkardığı sırada altınları düşürdü. Altınların sahibi ile minibüsçü kaybolan altınları aradığı sırada Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde temizlik çalışması yapan Yılmaz Altınsoy, süpürgesine takılan gazetenin arasındaki altınları fark etti. İşçi, altınları müdürlüğe götürdü. Araştırma sonucunda altınlar Turan'a teslim edildi.