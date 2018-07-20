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Uyuşturucu dolu çuvalı otomobilden dışarı attılar

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Uyuşturucu dolu çuvalı otomobilden dışarı attılar
'DA, operasyon düzenleyen jandarmayı görerek otomobilinin içinde 3 kilo 100 gram esrar olan çuvalı atan şüphelinin evinde de 2 kilo 700 gram esrar ve 765 kök Hint keneviri ile 500 gram Hint keneviri tohumu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sırasında şüpheli bir otomobili durdurmak isteyen jandarma ekibi, araçtan araziye bir çuval atıldığını fark etti. Çuvalda 3 kilo 100 gram esrar ele geçiren ekipler, sürücü M.D.'yi yakaladı. M.D.'nin evinde yapılan aramada da 2 kilo 700 gram esrar ile 765 kök Hint keneviri ile 500 gram Hint keneviri tohumu bulundu. Ekipler, uyuşturucu ticareti ve imalatı iddiasıyla evdeki 3 kişiyi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
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Uyuşturucu dolu çuvalı otomobilden dışarı attılar
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