Yaralı doğana sahip çıktılar

VATANDAŞIN ihbarı üzerine harekete geçen Ceyhan Belediyesi
zabıta ekipleri, bilinçsiz avcılar tarafından tüfekle vurularak yaralanan doğanı bulunduğu yerden alarak hayvan barınağına getirdi. Barınağa getirilen yaralı doğana veteriner tarafından gerekli tetkikler yapılarak muayenesi başlatıldı. Sağlığına kavuşturulan doğan, doğa koruma ekiplerine teslim edildi. Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Ali Alper Boydak ve Zabıta Müdürü Mustafa Yeşbek'in hayvanlara karşı hassasiyetini belirten zabıta amiri Bilal Bayrak, "İhbar üzerine ekiplerimizi olay yerine yönlendirerek gerekli müdahalenin yapılmasının takipçisi oluyoruz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvanların bilinçsiz insanlar tarafından yanlış davranışlarda bulunulmamasının taraftarıyız" dedi.