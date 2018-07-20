Yard. Doç. Dr. Ataçağ: Hamileler dikkatli olmalı

BUGÜN NELER OLDU

DR.Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tijen Ataçağ; pek çok kişi için tatsız bir durum olan sıcak hava ve nemin, hamileler için daha da zorlayıcı olabileceğini belirtti. Hamilelik döneminde vücut sıcaklığının normalden yüksek olduğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Tijen Ataçağ hamilelerin dış ortam sıcaklığından gelen ısıyla kendilerini daha da rahatsız hissedebileceğini söyledi. Dr. Ataçağ hamilelere çok sıcak saatlerde dışarı çıkmamalarını ve klimalı ortamlarda bulunmalarını önerirken, dinlenme esnasında boyun arkasına, alın bölgesine veya baş üzerine konulan soğuk ve nemli bir bez ile vücut ısısının düşük tutulabileceğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Tijen Ataçağ hamilelerin beslenme programına az yağlı ve az tuzlu yiyeceklerin, özelikle de yaz meyveleri ve sebzelerinin dahil edilmesi tavsiyesinde bulunurken bol sıvı almanın sağlıklı bir hamilelik için önemini vurgulayarak vücudun hem sıvı hem de oksijen ihtiyacını dengelemek amacıyla öncelikle bol su ve bunun yanı sıra süt, portakal suyu vb. tüketilebileceğini söyledi.