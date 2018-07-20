Yaz tatillerini eğlenerek geçiriyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Eski Adliye Binası, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra yaz aylarında çocukların cıvıl cıvıl sesleriyle rengarenk bir atmosfere bürünüyor. Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen çocuklar, adeta kurslara koşuyor. Uzman ekipler yönetiminde çocukların yeteneklerini açığa çıkartan çeşitli kurslar, çocukları hem eğlendiriyor, hem bilgilendiriyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Sanat Merkezi'nde ücretsiz yaz kursları başladı. İki farklı kurdan oluşan kurslar, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. 7-16 yaş grubu tüm çocuklar Resim, Seramik, Tasarım, Mozaik, Drama, Ebru, El Sanatları ve Yöresel Halk oyunlarının yanı sıra Gitar, Keman, Bağlama ve Org dalında müzik enstrümanları kurslarına katılarak yaz tatilini verimli geçiriyor.