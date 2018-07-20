Yeni oyuncular kampa dahil oldu

Adana Demirspor
'un kadrosuna kattığı yeni oyuncuları, kampa katılıp takımla birlikte antrenmanlara başladı. Yeni transferler, Milan Mitroviç, Hamidou Traoure ve Çağlar Şahin Akbaba Kızılcahamam kampına dahil olarak, takımla birlikte ilk antrenmanlarını yaptı. Teknik direktör Hakan Kutlu oyuncularıyla yakından ilgilendi. HİRADAĞI'NDAN ZİYARET
ANTRENMANI,
mavi-lacivertli kulübün 2. Başkanı İmam Gazali Hiradağı da takip etti. Teknik direktör Hakan Kutlu ile görüşme gerçekleştiren Gazali, takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Adana Demirspor hazırlıklarına bugün sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.