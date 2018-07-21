Adana’nın bunaltan sarı sıcağından serin sulara

ADANA
'DA
bir spor kulübü, Kahramanmaraş
'ın Andırın ilçesi Toprakhisar kanyonunda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Kanyonda bulunan Alanlı çayında kıyafetleriyle yürüyen doğaseverler, Galgamaç şelalesi, Göğgöçer şelalesi ve Alanlı şelalesinde serinlemenin ve anı fotoğrafları çekilmenin keyfini yaşadı. Doğa yürüyüşü ve şelale keyfi etkinliğine 75 doğa tutkunu katıldı. Ormaniçi patikada 3, Toprakhisar kanyonunda 7 kilometre yürüyen doğaseverler, orman dokusu ve doğa görseli karşısında oldukça etkilendi. Alanlı çayında yürüyen, şelalelerin soğuk suları altına giren, doğal havuzlarda yüzen doğa tutkunları unutulmaz bir gün yaşadı. 15 metreden dökülen Alanlı şelalesinde, şelale keyfi yaşayan doğaseverler bölgeden ayrılmak istemedi.