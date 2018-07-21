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Feczesin ve Bumba ile anlaştı

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Adanaspor Feczesin ve Bumba ile anlaştı
, kadrosuna santrafor Feczesin ile kanat oyuncusu Bumba'yı kattı. Oyuncular pazartesi günü kulüple ilk antrenmanlarına çıkacak. Turuncubeyazlı takım, 31 yaşındaki santrafor oyuncusu Robert Feczesin ve 24 yaşındaki kanat oyuncusu Claudiu Bumba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen futbolcular, kendilerini turuncubeyazlı renklere bağlayan imzayı attılar. Futbolcular imza töreninden kısa bir süre kampa katıldı. Bumba ile Feczesin takımla ilk antrenmanlarına çıkacak
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Adanaspor Feczesin ve Bumba ile anlaştı
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