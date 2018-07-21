Avrupa Şampiyonası’nın baklavası Gaziantep’ten

Konya
'da düzenlenen EuroHockey U18 Erkek-Kız Açık alan Hokeay Şampiyonası'na katılan tüm takımların oyuncularına özel olarak üretilen baklava ikram edilecek. Konya Şükrü Saraçoğlu Stadında devam eden Avrupa U18 Erkek-Kız Açık alan Hokeay Şampiyonası'na katılman ülke sporcularına Gastronomi kenti Gaziantep'in dünyaca ünlü baklavasının tanıtılması ve tattırılması için sporcular için özel baklava üretimi yapılarak Konya'ya gönderdi. TANITIMIN ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, tanıtım için herkesin üzerine düşeni yapması ve özellikle uluslar arası spor organizasyonlarında tanıtımların önemli sonuç vereceğini belirtti. Aktaş, UNESCO tarafından gastronomi dalında fark oluşturan Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep'in dünyaca ünlü tatlısı olan baklavayı tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. ULUSLARARASI spor organizasyonlarının tanıtım için önemli bir fırsat olduğunu belirten Levent Aktaş, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelerek Konya'daki turnuvaya katılan tüm sporculara baklava ikram edeceklerini söyledi.