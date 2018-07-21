Birinci kattan düşen doğalgazcı öldü

Adana
'da doğalgaz altyapısı döşeme çalışması yaptığı apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundaki kombiye boruları bağlamaya çalışan 40 yaşındaki Abdullah Altunparmak, balkon duvarı üzerindeyken bir anda dengesini kaybedip, düştü. Apartmanın girişindeki ağaçların altına düşüp, boynu kırılan Altunparmak, olay yerinde can verdi. Altuntoprak'ın çalışma arkadaşları ise, "Allah'ım 1'inci kattan düşen adam ölür mü? Ah! Abdullah sana kaç kere dikkatli ol dedik" diye gözyaşı döktü. GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADI
Olay, merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 71391 Sokak üzerinde yer alan apartmanın birinci katındaki daireye doğalgaz altyapısı kurmak için çalışan işçiler arasında yer alan Abdullah Altunparmak, evin arka balkonundaki kombiyle ilgilenmeye başladı. Kombiye uzanan boruyu yerleştirmek için herhangi bir güvenlik önlemi almadan balkon duvarına çıkan Altunparmak, bir anda dengesini kaybetti. BOYNU KIRILDI
Birinci kattan hızla beton zemine çakılan ve dizlerinin üzerine doğru düşüp geriye savrulan Altunparmak'ın boynu kırıldı. Gürültü üzerine arkadaşları olay yerine koştu ve durumu sağlık ekiplerini ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis, Altunparmak'un öldüğünü belirledi. Feci şekilde can veren Altunparmak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, çalışma arkadaşları ise gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.