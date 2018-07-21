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Büyükşehir başarıdan başarıya koşuyor

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Büyükşehir başarıdan başarıya koşuyor
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Kulübü her geçen gün başarılarına bir yenisini ekliyor. Kahramanmaraş'ı sporcu fabrikası haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Yaz spor okullarımızın amaçlarından birisi de yetenekli sporcuları amatör takımlarımıza kazandırarak birçok farklı dallarda Kahramanmaraş'ımızı en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamaktır" diye konuştu. KAHRAMANMARAŞ'I sporcu fabrikası haline getireceklerinin altını çizen Erkoç, "Bunun için hızla çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz güreş, futbol, basketbol, rafting, karete, kıck boks, boks, paravolley, engelli yüzme gibi bir çok dalda faaliyet göstererek başarıdan başarıya koşuyor" dedi. Başkan Erkoç, "Futbol takımımız ilk yılında 2. Amatör kümede başladığı mücadelesinde şampiyon olarak 1. Amatör kümeye yükselmiştir. Şu anda futbol takımımızda 150 sporcumuz bulunmaktadır" dedi.
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Büyükşehir başarıdan başarıya koşuyor
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