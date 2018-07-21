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Çocuklar Lego Festivali’nde bir araya geldi

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Çocuklar Lego Festivali’nde bir araya geldi
'TA çocuklar Lego Festivali'nde buluştu. Yaklaşık 60 yıldan fazladır üretilen ve sürekli kendini yenileyerek, modern çağın en popüler ve vazgeçilmez oyuncaklarından olan legolar, Kahramanmaraşlı çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki Lego Festivali'ne aileleriyle gelen çocuklar, birbirinden farklı Lego konseptlerinin yer aldığı etkinlik alanında hem eğleniyor, hem de takım çalışması, hayal güçlerini ve problem çözme becerilerini geliştiriyorlar.
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Çocuklar Lego Festivali’nde bir araya geldi
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