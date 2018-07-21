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Hükümlülerin hayatlarını değiştiren müdürler veda etti

Başka illere tayinleri çıkan Denetimli Serbestlik (DS) Müdürü Seydi Dağlı ile Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Turan Karadağ için veda yemeği düzenlendi

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Hükümlülerin hayatlarını değiştiren müdürler veda etti
Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yapılan proje ve çalışmalarla hükümlülerin meslek edindirilmelerini sağlayan, suç mağdurlara destek verilmesine öncülük eden, özellikle uyuşturucu bağımlılarının yeniden hayata kazandırılmasında büyük emekleri olan Adana Denetimli Serbestlik (DS) Müdürü Seydi Dağlı ile Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Turan Karadağ için veda yemeği düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, tayinleri çıkan müdürlerin başarılı projelere imza attıklarını söyleyerek "Müdürlerimiz öncülüğünde kurum çalışanlarımız, mağdur, kimsesiz, bağımlı olan herkese ulaşmış, el uzatmış ve hepsinin hayatına dokunuşlar yapmıştır. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarı diliyoruz" dedi.
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Hükümlülerin hayatlarını değiştiren müdürler veda etti
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