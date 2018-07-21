Patateste hedef süper çeşit 2007-2017 yılları arasında Türkiye açısından bir rekor olan toplam 720 bin adet melez patates tohumu elde edildi





PATATES GENETİK TABANI



Enstitüsü bünyesinde yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 2007-2017 yılları arasında Türkiye açısından bir rekor olan toplam 720 bin adet melez patates tohumu elde ettiklerini belirten Pırlak, "Elde edilen bu tohumlarla birlikte 'Patates Genetik Tabanı' oluşturulmuş ve patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurulmuştur. Bunun dışında enstitümüzde patates siğil hastalığına karşı dayanıklılık gösteren çeşitlerden bu hastalığa dayanıklı yerli çeşit geliştirme çalışmaları da sürdürülmektedir" şeklinde konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Niğde Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, yerli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında, enstitüde kurulan özel seralarda melezleme çalışmaları yapıldığını söyledi. Bitkilerde arıların yaptığı tozlaşmayı enstitüdeki uzmanların patateslere kendi elleriyle gerçekleştirdiklerini belirten Pırlak, "Yaptığımız bu çalışmada üreticilerimizin benimsediği, verim unsurları ile kalite özellikleri ön plana çıkan patates çeşitlerini melezleme programlarına alıyoruz" dedi.Enstitüsü bünyesinde yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 2007-2017 yılları arasında Türkiye açısından bir rekor olan toplam 720 bin adet melez patates tohumu elde ettiklerini belirten Pırlak, "Elde edilen bu tohumlarla birlikte 'Patates Genetik Tabanı' oluşturulmuş ve patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurulmuştur. Bunun dışında enstitümüzde patates siğil hastalığına karşı dayanıklılık gösteren çeşitlerden bu hastalığa dayanıklı yerli çeşit geliştirme çalışmaları da sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.