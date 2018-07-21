AKDENİZ'E kıyısı olmasına rağmen bu durumu pek bilinmeyen Adana
'nın mavi bayraklı plajları turistleri bekliyor. Çukurova'nın verimli toprakları ve sanayisiyle Doğu Akdeniz'in en büyük kenti olan Adana'nın bir tarafı kuzeyde Toroslara yaslanırken, güney ilçeleri ise Akdeniz ile buluşuyor. Ülke genelinde kentte deniz olduğunun pek bilinmemesi nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir süre önce "Adana'da deniz var" sloganıyla sosyal medyada çalışmalar başlatılan şehir, sahip olduğu deniz, güneş ve sahillerle turizm potansiyelini de harekete geçirmek istiyor. Adana'nın turizm konusunda tercih edilmesini sağlayacak, tarih ve doğanın iç içe olduğu sahiller ile mavi bayraklı plaja sahip Yumurtalık ilçesi, yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Tari, kentin jeopolitik konumu nedeniyle tarihi boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını, bu uygarlıkların herbirinin kentin değerlerine zenginlik kattığını belirtti.