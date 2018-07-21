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Turistleri bekliyor

’da deniz var” sloganıyla adına kampanyalar düzenlenen kent, mavi bayraklı plaja sahip Yumurtalık ilçesi ile deniz turizminde atağa kalkıyor

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Turistleri bekliyor
AKDENİZ'E kıyısı olmasına rağmen bu durumu pek bilinmeyen 'nın mavi bayraklı plajları turistleri bekliyor. Çukurova'nın verimli toprakları ve sanayisiyle Doğu Akdeniz'in en büyük kenti olan Adana'nın bir tarafı kuzeyde Toroslara yaslanırken, güney ilçeleri ise Akdeniz ile buluşuyor. Ülke genelinde kentte deniz olduğunun pek bilinmemesi nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir süre önce "Adana'da deniz var" sloganıyla sosyal medyada çalışmalar başlatılan şehir, sahip olduğu deniz, güneş ve sahillerle turizm potansiyelini de harekete geçirmek istiyor. Adana'nın turizm konusunda tercih edilmesini sağlayacak, tarih ve doğanın iç içe olduğu sahiller ile mavi bayraklı plaja sahip Yumurtalık ilçesi, yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Tari, kentin jeopolitik konumu nedeniyle tarihi boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını, bu uygarlıkların herbirinin kentin değerlerine zenginlik kattığını belirtti.
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Turistleri bekliyor
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