Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 Aralık Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotim ekiplerince Şahinbey bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen ve uzun süredir takip edilen C.Y isimli şüpheli şahıs görevliler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın Vatan mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 4.75 gram esrar maddesi, 9 kök Hint keneviri, 646 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN