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Kutlu’dan tam not

Demirspor’un 1. etap kampı son erdi. Teknik direktör Hakan Kutlu, oyuncularının performansına tam puan verirken “Ligi heyecanla bekliyoruz. Güzel günler göreceğiz” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018
Kutlu’dan tam not
Demirspor, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını tamamladı. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çalışan mavilacivertli ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik adam Kutlu, takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Çok önemli isimleri kadromuza dahil ettik. Başarılı olacağız" diye konuştu.

SABIRLI OLSUNLAR

Ligin başlamasına kısa bir süre kaldığının altını çizen Hakan Kutlu, "Kampa geç başlamamıza rağmen oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan son derece memnunum. Birkaç hafta içerisinde istediğimiz seviyeye gelebiliriz diye düşünüyorum. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Mücadele eden koşan bir takım yaratacağız" şeklinde konuştu.
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Kutlu’dan tam not
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