Kutlu’dan tam not

Adana
Demirspor, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını tamamladı. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çalışan mavilacivertli ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik adam Kutlu, takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Çok önemli isimleri kadromuza dahil ettik. Başarılı olacağız" diye konuştu. SABIRLI OLSUNLAR
Ligin başlamasına kısa bir süre kaldığının altını çizen Hakan Kutlu, "Kampa geç başlamamıza rağmen oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan son derece memnunum. Birkaç hafta içerisinde istediğimiz seviyeye gelebiliriz diye düşünüyorum. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Mücadele eden koşan bir takım yaratacağız" şeklinde konuştu.