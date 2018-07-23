Akdeniz meyve sineği ile mücadele edilecek

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Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Remziye Karabucak'ın Adana'nın Yüreğir İlçesi Taşçı Mahallesi'ndeki bahçesinde çiftçiler ile buluşan Vali Demirtaş, Adana için çok önemli bir sorun olan, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda devletin bu soruna el attığını belirterek, "Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili mücadele konusunda gerek sektör temsilcileri, gerekse çiftçilerimiz ile birlikte bu sorunu kökünden çözmek için tüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Ziraat Oda Başkanları ve çiftçilerin bulunduğu ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Demirtaş, "Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda Tarım İl Müdürlüğümüz sahada gerekli inceleme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu yeterli değil. Sektörün tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile çiftçilerimizle ortak hareket ederek, bu sorunu köklü bir şekilde çözeriz" diye konuştu. Bu konuda Adana genelinde tüm narenciye bahçelerinde kimyasal ilaçlama yapılması kararı alındı.