Burcu Güneş, festivalde coşturdu

MERSİN
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Anamur ilçesinde bu yıl 12.'si düzenlenen Kültür ve Muz Festivali'nin ikinci gününde sevilen sanatçı Burcu Güneş sahne aldı. Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen festivale Başkan Mehmet Türe, KKTC Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu'nun yanı sıra yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Festivalde ilk olarak belediye konservatuarı halkoyunlarını sergiledi. Ardından Ankara Fogmet ve Kuzey Kıbrıs Çatalköy Belediyesi halk dansları topluluğu sahne aldı. Festivalde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Rum işgalinden kurtarılmasının 44'ncü yıldönümü de anıldı. Çevre Platformu, sahnede, 'Balık çiftliklerini kurdurtmayız, Denizimizi kirletmeyiz' yazılı pankart açtı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan ünlü sanatçı Burcu Güneş, 'Çıkmaz sokaklar', 'Ağır Yar', 'Gül Kokusu', 'Aşkın Beni Baştan Yazar' gibi parçaları ile hayranlarını mesh etti. Sahnede Türküler ve oyun havalarından da güzel bir dinleti sunan Güneş, konserin bir bölümünde sergilediği davul şov dansı ile alanı dolduran on binleri coşturdu.