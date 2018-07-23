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Dinozorların gizemli dünyasını keşfettiler

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Dinozorların gizemli dünyasını keşfettiler
TARİH öncesinin efsane canlıları olan ve günümüzden 65 milyon yıl önce yok oldukları belirtilen dinozorlar, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde canlandı. Ulusal ve uluslararası geniş marka karması ile bol seçenekli alışveriş fırsatları sunmanın yanı sıra yıl boyunca eğlenceli aktiviteleri ile de adından söz ettiren Optimun, bu kez minik ziyaretçilerini bir hafta boyunca "" etkinliğinde buluşturdu. 16-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen "Dino Mania" etkinliği, yüzlerce çocuğu bir araya getirdi.
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Dinozorların gizemli dünyasını keşfettiler
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