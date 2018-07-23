Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Doç. Dr. Köprülü: 9 milyon Suriyeli yer değiştirdi

Doç. Dr. Köprülü: 9 milyon Suriyeli yer değiştirdi

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Doç. Dr. Köprülü: 9 milyon Suriyeli yer değiştirdi
YAKIN Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü Suriyeli mülteciler konusunu incelediği "'deki Mülteci Krizi Çerçevesinde Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli Mülteciler" konulu çalışmasını Lizbon Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "6. Uluslararası Göç Konferansı" nda sundu. Köprülü çalışmasında; 9 milyondan fazla Suriyelinin Mart 2011'de savaşın patlak vermesiyle evlerini terk ederek komşu ülkelere gittiğini veya Suriye içinde yer değiştirmek durumunda kaldığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doç. Dr. Köprülü: 9 milyon Suriyeli yer değiştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN