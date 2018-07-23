Doç. Dr. Köprülü: 9 milyon Suriyeli yer değiştirdi

YAKIN Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü Suriyeli mülteciler konusunu incelediği "Akdeniz
'deki Mülteci Krizi Çerçevesinde Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli Mülteciler" konulu çalışmasını Lizbon Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "6. Uluslararası Göç Konferansı" nda sundu. Köprülü çalışmasında; 9 milyondan fazla Suriyelinin Mart 2011'de savaşın patlak vermesiyle evlerini terk ederek komşu ülkelere gittiğini veya Suriye içinde yer değiştirmek durumunda kaldığını belirtti.