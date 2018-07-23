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İletişim fakültesi öğretim görevlileri konferansa katıldı

Giriş Tarihi: 23.7.2018
İletişim fakültesi öğretim görevlileri konferansa katıldı
YAKIN Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, öğretim görevlileri Dr. Cüneyt Kurtulan, Dr. Pınar Gürçınar, Öğr. Gör. Ayhan Dolunay ve Öğr. Gör. Çağdaş Öğüç, Makedonya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi (IBAD - 2018)'de bildiriler sunarak ile Yakın Doğu Üniversitesini temsil ettiler. Doç. Dr. Fevzi Kasap ile öğretim görevlileri kongrede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği verdikleri; İletişim ve Yeni Medya Haberciliği, Sosyal Medyanın Gençlerin Oy Vermedeki Kararları Üzerine Etkileri ile Engellilere Yönelik haberlerin sunumu konularında bildiler sundular.
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İletişim fakültesi öğretim görevlileri konferansa katıldı
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