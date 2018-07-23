Melih Abi: Eylül ayına randevu olmaz

BUGÜN NELER OLDU

Nüfus Müdürlüğü'nün görevleri arttı.Saatlerce sıra bekleyenler oluyor.Randevulu sistem de var.Ama 199 randevu vermiyor.Mecburen insanlar sırada bekliyor.Acilen nüfus cüzdanını değiştirmesi gerekenler var.Onlara Eylül'e sıra veriliyor.Üstelik görevlilerce hakarete uğruyor.Orası nüfus müdürlüğü değil de sanki babalarının çiftliği.Memur olmak için kırk takla atanlar kimseye hakaret edemez Bu bir… Bugün onların adlarını yazmadım.Ama bir daha duyarsam kimsenin gözyaşına bakmam!Teşhir ederim… Vatandaşa hakaret etmeyin!Tamam mı?SARIÇAM'DAKİ Sofulu çöplüğü artık insanları bayıltıyor.Mehmet Topal Sarıçam'a yeni taşındı.Diyor ki;Rakım olarak yüksek, yayla gibi.Evimize taşındık.Ama Sofulu çöplüğünü hesap etmedim.Ancak taşındıktan sonra hissettim.Balkonda oturuyoruz, serin serin esiyor.Ama birden ağır bir koku hissediyoruz.Buna bir çözüm bulunsun.Arıtılmalı mı, yoksa taşımalı mı karar senin başkan!İnsanları çöp yüzünden bayıltmayın,kaçırmayın da!.