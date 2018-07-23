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Mersinli kartallar

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
Mersinli kartallar
BEŞİKTAŞ Futbol Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Futbol Okulları Türkiye Şampiyonası kıran kıran mücadelelere sahne oldu. Kendi bölgelerinde şampiyon olan 2007-08 doğumlu sporcuların mücadele ettiği turnuvada BJK Mersin Futbol Okulu 3. oldu. Balıkesir, Antalya, Ordu, Mersin, İstanbul, Ankara ve Giresun'dan 10 takımın mücadele ettiği turnuvada Mersin Futbol Okulu ilk maçta Giresun ile karşılaştı. Rakibini 6-1'lik skorla geçen Mersin ekibi ikinci maçında ile 1- 1 berabere kalarak guruptan yarı finale yükseldi. Yarı finalde Balıkesir'e 5-4 yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden BJK Mersin Futbol Okulu 3.'lük maçında İstanbul ekibini 7-2 mağlup ederek turnuvayı tamamladı. Antalya ekibi turnuvayı şampiyon tamamlarken, Balıkesir ise 2. oldu. Çok önemli bir organizasyonda Mersin'i temsil ettiklerini söyleyen BJK Mersin Futbol Okulları Sorumlusu Hüseyin Kılavuz, "Başarılı işler çıkarttık" dedi.
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Mersinli kartallar
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