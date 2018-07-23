Minibüs ile otomobil çarpıştı

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Otogar kavşağında ticari minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osmaniye'den Kadirli istikametine gitmekte olan, şoför Mehmet Yağcı'nın yönetimindeki 63 AB 406 plakalı ticari minibüsüyle otoban yolundan gelmekte olan şoför Adem Başçil'in kullandığı 31 V 0392 plakalı otomobil, Osmaniye Otogar kavşağında çarpıştı. Kazada Adem Başçil ve Mehmet Yağcı yaralandı. Yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Başçil'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.