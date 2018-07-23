Orhan Demirdal ölümünün 17. yıldönümünde anılacak

BUGÜN NELER OLDU

Demirspor onursal başkanlarından Orhan Demirdal ölümünün 17. yıldönümünde bugün saat 11.00'de Asri Mezarlıktaki kabri başında okunacak mevlit ve dualarla anılacak. Ağabeyleri İlhan, Remzi ve Turhan Demirdal kardeşler, Orhan Demirdal'ın yokluğuna alışamadıklarını belirttiler. 58 yaşında hayata veda eden Orhan Demirdal'ı her yıl ölüm yıldönümünde andıklarını ifade eden Demirdal ailesi, '' Orhan'ımızın yokluğuna alışamadık. Her yıl anma töreninde bizlerin ve Orhan'ımızın dostları ile kabri başında buluşuyor dualarımızı gönderiyoruz'' dediler.