Şehitkamil’den milli takıma 4 sporcu

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ŞEHİTKAMİL Belediye Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Bireysel Milli Takım Seçmelerinde yüzme milli takım kadrolarına 4 sporcu kazandırdı. 12-15 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Bireysel Milli Takım Seçmelerinde büyük bir başarıya daha imza atan Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde 4 altın kulaç milli takımların kapsını açan gurur dolu kapıdan içeriye girdi. Baraj derecelerini geçerek milli takım seçme müsabakalarını başarıyla tamamlayan sporcular Gülşen Mercan, Kaan Kara, Deniz Ay, Yunus Ayvazoğlu organizasyon sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Milli takımlara kazandırdığı Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcularla adından sıkça söz ettiren Alleben Yüzme Havuzlarında ise görev yapan teknik ve idari ekip ise elde edilen sonuçlardan oldukça memnun. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milli yüzücüleri ile gurur duyduklarını ifade etti.