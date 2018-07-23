Şimşek toplanıyor

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por Toto 1. Lig ekiplerinden Adana
Demirspor, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün iki günlük iznin ardından Ankara Kızılcahamam'da yeniden toplanacak. Teknik direktör Hakan Kutlu, gözetiminde sahaya çıkacak olan mavilacivertli ekip tüm hazırlıklarını zorlu lig maratonu için yapıyor. Teknik adam Kutlu, ilk etap kamp döneminin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Sahaya geç çıkmamıza rağmen istediğimiz performansı yakaladık. Oyuncularımızın hepsi kendini kanıtlamış ve bu ligi iyi bilen isimler. İddialı bir ekip kurduk diyebilirim. Hedefimiz Adana Demirspor'u layık olduğu yere çıkarmak" dedi. ZAMANIMIZ KALMADI
İkinci dönemin daha zorlu geçeceğini ifade eden Kutlu, "Artık tüm gücümüzü sahaya yansıtma vakti geldi. Artık kadromuzu oluşturacağımız bir döneme giriyoruz. Tüm oyuncularıma büyük iş düşüyor. Çünkü zamanımız kalmadı. Sıkı bir hazırlık döneminin ardından istediğimizi sahaya yansıtacak güce geleceğiz" dedi. POTE YENİDEN DEMİRSPOR'DA
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ADANA Demirspor formasıyla sıraladığı gollerle son iki sezonun kralı olan Mickael Pote, bir yıl ardından yeniden mavi-lacivertli camiaya döndü. Son olarak Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL7de forma giyen Beninli forvet ile Sportif Direktör Tanju Çolak yaptığı görüşmede el sıkıştı. Siyahi oyuncunun bu hafta içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.