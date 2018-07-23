Soli Pompeipolis’de 1700 yıllık portre büst bulundu

Mersin
'in merkez Mezitli ilçesinde, tarihi M.Ö. 300 yılına uzanan Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı. Bu yıl 30 kişilik bir ekibin çalıştığı kazılarda, 1700 yıllık portre büst bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, "Bu portre büst dünya çapında bir büsttür. Bu büst içerik yönünden, kendi alanında çok ileri düzeyde bir işçilik gösteriyor" dedi. 30 KİŞİLİK EKİP
Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmalar sonucunda özellikle sütunlu cadde için bir restorasyon projesinin hazırlanması sağlanmaya çalışılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı'nın başkanlığında sürüyor. Arkeolog, harita mühendisi, restorator, öğrenci ve işçilerin de olduğu 30 kişilik ekip, Soli Pompeipolis antik kentte yer alan sütunlu cadde, höyük alanı ve Roma villasında kazı çalışmaları yapacak.