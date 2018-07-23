Tarsus’ta yollar yıkanıyor

MERSİN
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Tarsus ilçesi sokak ve caddeleri deterjanlı su ile yıkanıyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir içerisindeki sokak ve caddelerde deterjanlı su ile yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söyledi. Sıcak geçen yaz aylarında vatandaşı rahatsız edici etkenlerden uzak tutmak için, yollarda oluşan kirlenme ve tozlanmadan dolayı ekipler, araçlarla yolları süpürüp deterjanlı suyla yıkarken, koku giderici kullanmasıyla sokaklar ve caddeler mis gibi kokmaya başladı.