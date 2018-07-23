Trafik ışığı isteyen vatandaş yol kapattı

Adana'nın merkez Yüreğir İlçesine bağlı Doğankent - Bahçelievler Mahallesi sakinleri, yapımı devam eden Adana-Karataş yolunda son günlerde artan ölümlü trafik kazalarına önlem alınması için yol kapatma eylemi yaptı. Polis, otomobilleriyle trafiği keserek, "Sürücüler yoldan son sürat geçiyor. Her gün bir kaza oluyor. Üst geçit, trafik ışığı ve radar gibi önlemler alınmasını istiyoruz" diyerek tepki gösteren vatandaşın eylemini daha fazla büyümeden yatıştırarak yolu trafiğe açtı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şehmuz Kılıç, "Karataş Bulvarı üzerinde önlem alınmasını istiyoruz" dedi.



KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU



Deniz kıyısında bulunan ve kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan Karataş ilçe yolu üzerinde bulunan Doğankent Bahçelievler Mahallesi sakinleri, çift şeritli yolda ölümlü trafik kazalarının artığını iddia ederek yol kapama eylemi yaptı. Araçlarını otoyolun üzerine park ederek trafiği durduran mahalleliler, kilometrelerce uzunlukta trafik kuyruğu olmasına neden oldu. Sürücülerin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler, mahalle sakinlerini ikna etmeye çalıştı.



KILIÇ: ARTIK ÖNLEM ALINSIN



Öfkeli vatandaşı sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri olası bir müdahaleye karşı bölgeye çevik kuvvet polisi sevk etti. Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şehmuz Kılıç, "Biz, artan trafik kazalarının son bulması için eylem yaptık. Mahallede yol üzerinde olduğu için herkes tedirgin. Araçlar çok süratli bir şekilde gidiyor. Biz önlemler alınmasını istiyoruz. Trafik ışıkları konulmasını istiyoruz" dedi.



YİĞİT: BURASI KÖY DEĞİL



Hayvancılıkla uğraşan 49 yaşındaki Yasin Yiğit, "Bu yolda sürücüler hızlı gidiyorlar ve her hafta birisi ölüyor. Önceki akşam yine bir kaza meydana geldi. Kendi imkanlarımızla hastaneye yetiştirdik. Şu yola bir çare bulsunlar. Geçen arabaların yavaş gitmesi için bir önlem alınması gerekiyor. Burası artık bir köy değil, şehir gibi bir kazadır. 120 kilometre hızla gidiyorlar. Radar koysunlar, trafik ışıkları koysunlar ve bu kazaların önüne geçsinler ve başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.



GÜNEŞ: EN SON BİR ÇOCUĞA ÇARPTI



6 yıl önce 12 yaşındaki oğluna aynı yolda arabanın çarptığını söyleyen 42 yaşındaki esnaf Muharrem Güneş, "Önceki gün akşam bir çocuğa yine araba çarptı şu anda yoğun bakımda. Geçen hafta mahallemiz de yaşlı bir amcamıza yine araba çarptı ve amcamız 30 metre havaya fırladıktan sonra 10 metre aracın altında sürüklendi. Bu yolda böyle hız yapılıyor. Bunlara önlem alınmasını istiyoruz" diye tepki gösterdi.

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