120 farklı türden kelebek ithal edilecek

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Hayvanat Bahçesi içerisine kurulacak Tropik Kelebek Merkezi için Filipinlerden 120 farklı türde 20 bin kelebek ithal edilecek. Türkiye'de bir ilk olacak merkez, 2 ay içinde faaliyete geçecek. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Hayvanat bahçemiz renklenecek. Filipinlerden getireceğimiz kelebekler için 25 santigrat sıcaklık ve 90 derecelik nem oranında iklimlendireceğimiz özel bir mekân kuracağız" dedi. Tropik Kelebek Merkezi'nin Türkiye'de bir ilk olacağını belirten Özsöyler, "Kelebeklerin beslendiği 500'e yakın farklı bitkinin yer alacağı merkezde, ziyaretçilerimiz rengârenk kelebekleri yakından görebilecek. 2 aya kadar hizmete girecek olan merkez ciddi bir ziyaretçi artışı sağlayacak. Bu yılın ilk 6 ayında 1,8 milyon ziyaretçi geldi. Yılsonuna kadar 4,5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Yaz aylarında artan ziyaretçilerimizin büyük çoğunluğu komşu illerden geliyor" diye konuştu